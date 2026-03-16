Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
OM verdenkt verdachten explosie synagoge Rotterdam van terrorisme

Crime

Vandaag, 17:54

Link gekopieerd

Vier verdachten die zijn opgepakt na de explosie bij de synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in Rotterdam blijven voorlopig vastzitten. De rechter-commissaris heeft besloten dat zij nog zeker veertien dagen in de cel blijven.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt het viertal van het veroorzaken van een explosie, brandstichting en poging tot brandstichting. Volgens het OM gebeurde dat met een terroristisch oogmerk.

Volgens het OM betekent dat dat de acties bedoeld zouden zijn om angst te zaaien. "Daarmee wordt bedoeld dat de handelingen erop gericht zijn om een bevolkingsgroep, in dit geval de Joodse gemeenschap, ernstige vrees aan te jagen", meldt het OM maandag na de voorgeleiding van de verdachten aan de rechter-commissaris.

Link met aanslag joodse school?

De explosie vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag bij de synagoge in Rotterdam. De vier verdachten komen uit Tilburg. Het gaat om twee mannen van 19 jaar, een man van 18 en een jongen van 17 jaar. Zij werden aangehouden in de buurt van een andere synagoge. Vrijdag deed de politie doorzoekingen in woningen van de verdachten.

De politie sluit niet uit dat de aanslag bij een synagoge in Rotterdam en het incident bij een Joodse school in Amsterdam met elkaar te maken hebben. Volgens minister van Justitie en Veiligheid David van Weel is het nog te vroeg om die mogelijkheid van tafel te vegen:

1:37

'Mogelijke link tussen aanslagen in Amsterdam en Rotterdam op Joodse instellingen'

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.