OM verdenkt verdachten explosie synagoge Rotterdam van terrorisme

Vier verdachten die zijn opgepakt na de explosie bij de synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in Rotterdam blijven voorlopig vastzitten. De rechter-commissaris heeft besloten dat zij nog zeker veertien dagen in de cel blijven.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt het viertal van het veroorzaken van een explosie, brandstichting en poging tot brandstichting. Volgens het OM gebeurde dat met een terroristisch oogmerk.

Volgens het OM betekent dat dat de acties bedoeld zouden zijn om angst te zaaien. "Daarmee wordt bedoeld dat de handelingen erop gericht zijn om een bevolkingsgroep, in dit geval de Joodse gemeenschap, ernstige vrees aan te jagen", meldt het OM maandag na de voorgeleiding van de verdachten aan de rechter-commissaris.

Link met aanslag joodse school?

De explosie vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag bij de synagoge in Rotterdam. De vier verdachten komen uit Tilburg. Het gaat om twee mannen van 19 jaar, een man van 18 en een jongen van 17 jaar. Zij werden aangehouden in de buurt van een andere synagoge. Vrijdag deed de politie doorzoekingen in woningen van de verdachten.

De politie sluit niet uit dat de aanslag bij een synagoge in Rotterdam en het incident bij een Joodse school in Amsterdam met elkaar te maken hebben. Volgens minister van Justitie en Veiligheid David van Weel is het nog te vroeg om die mogelijkheid van tafel te vegen: