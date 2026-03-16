Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Politie deelt herkenbare beelden verdachten aanslag joodse school Amsterdam

Crime

Vandaag, 16:31 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

De politie heeft maandag beelden gepubliceerd van twee verdachten van de aanslag bij de joodse school aan de Zeelandstraat in Amsterdam-Zuid in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Op de beelden, die je ziet bovenaan dit artikel, is te zien dat twee mannen komen aanrijden op een scooter. Ze stoppen even, plaatsen een explosief bij de buitenmuur van de school, stappen weer op de scooter en rijden weg. De verdachten worden herkenbaar in beeld gebracht.

De politie benadrukt in de video dat de aanslag veel impact heeft gemaakt op mensen. "Niet alleen in Amsterdam, maar in de hele samenleving. Daarom willen wij deze verdachten zo snel mogelijk aanhouden", schrijft ze op Instagram.

Wie weet wie de verdachten zijn?

De explosie vond in de nacht van 13 op 14 maart plaats rond 03.45 uur. Op de school wordt basis- en voortgezet onderwijs gegeven. De politie roept mensen die de verdachten herkennen op om contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

De politie onderzoekt of er een verband is met de explosie bij een synagoge in Rotterdam en de explosie bij een kantoorpand op de Zuidas in de nacht van zondag op maandag. Volgens minister van Justitie en Veiligheid David van Weel is het nog te vroeg om die mogelijkheid van tafel te vegen:

'Mogelijke link tussen aanslagen in Amsterdam en Rotterdam op Joodse instellingen'
1:37

'Mogelijke link tussen aanslagen in Amsterdam en Rotterdam op Joodse instellingen'

De Amsterdamse driehoek (burgemeester, Openbaar Ministerie en politie) noemde de explosie bij de school eerder een "gerichte aanslag op de Joodse gemeenschap". Naar aanleiding van het eerdere incident in Rotterdam en een explosie bij een synagoge in het Belgische Luik in de nacht van 8 op 9 maart was de beveiliging van Joodse instellingen al opgeschroefd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Politie jaagt op duo na explosie bij Joodse school in Amsterdam
Politie jaagt op duo na explosie bij Joodse school in Amsterdam
Van Weel: mogelijk link tussen aanslag school Amsterdam en Rotterdamse synagoge
Van Weel: mogelijk link tussen aanslag school Amsterdam en Rotterdamse synagoge
Buurt reageert geschokt na aanslag Joodse school: 'Dacht dat het onweer was'
Buurt reageert geschokt na aanslag Joodse school: 'Dacht dat het onweer was'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.