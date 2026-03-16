Politie deelt herkenbare beelden verdachten aanslag joodse school Amsterdam

De politie heeft maandag beelden gepubliceerd van twee verdachten van de aanslag bij de joodse school aan de Zeelandstraat in Amsterdam-Zuid in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Op de beelden, die je ziet bovenaan dit artikel, is te zien dat twee mannen komen aanrijden op een scooter. Ze stoppen even, plaatsen een explosief bij de buitenmuur van de school, stappen weer op de scooter en rijden weg. De verdachten worden herkenbaar in beeld gebracht.

De politie benadrukt in de video dat de aanslag veel impact heeft gemaakt op mensen. "Niet alleen in Amsterdam, maar in de hele samenleving. Daarom willen wij deze verdachten zo snel mogelijk aanhouden", schrijft ze op Instagram.

Wie weet wie de verdachten zijn?

De explosie vond in de nacht van 13 op 14 maart plaats rond 03.45 uur. Op de school wordt basis- en voortgezet onderwijs gegeven. De politie roept mensen die de verdachten herkennen op om contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

De politie onderzoekt of er een verband is met de explosie bij een synagoge in Rotterdam en de explosie bij een kantoorpand op de Zuidas in de nacht van zondag op maandag. Volgens minister van Justitie en Veiligheid David van Weel is het nog te vroeg om die mogelijkheid van tafel te vegen:

De Amsterdamse driehoek (burgemeester, Openbaar Ministerie en politie) noemde de explosie bij de school eerder een "gerichte aanslag op de Joodse gemeenschap". Naar aanleiding van het eerdere incident in Rotterdam en een explosie bij een synagoge in het Belgische Luik in de nacht van 8 op 9 maart was de beveiliging van Joodse instellingen al opgeschroefd.