Aanslagen op joodse instellingen: wat weten we en is er een link?

Nederland werd de afgelopen dagen opgeschrikt door meerdere aanslagen op joodse instellingen. In Rotterdam en Amsterdam vonden explosies plaats bij een synagoge en een school. De politie heeft inmiddels ruim honderd tips binnengekregen over de zaak in Amsterdam. Maar er leven nog veel vragen. Dit is wat we tot nu toe weten.

In de nacht van 12 op 13 maart werd een explosief geplaatst bij een synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in Rotterdam. Er ontstond brand, maar die doofde snel. Niemand raakte gewond. Kort daarna werden vier verdachten uit Tilburg opgepakt. Het gaat om twee mannen van 19 en een van 18 jaar oud en om een tiener van 17 jaar oud.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hen van onder meer brandstichting met een terroristisch oogmerk. "Daarmee wordt bedoeld dat de handelingen erop gericht zijn om een bevolkingsgroep, in dit geval de joodse gemeenschap, ernstige vrees aan te jagen", meldde het OM maandag na de voorgeleiding van de vier aan de rechter-commissaris.

Aanslag school Amsterdam

In de nacht van 13 op 14 maart ging het opnieuw mis. In Amsterdam werd een explosief geplaatst bij een joodse school aan de Zeelandstraat. Ook daar bleef de schade beperkt, maar de schrik zat er goed in:

Burgemeester Femke Halsema noemde het incident "een laffe daad van agressie" en stelt: "Een school moet een plek zijn waar kinderen veilig les kunnen krijgen. Amsterdam moet een plek zijn waar Joden veilig kunnen leven."

De politie heeft inmiddels beelden gedeeld (zie bovenstaande video) van twee verdachten van de aanslag in Amsterdam. Op die beelden is te zien hoe ze op een scooter aankomen, een explosief plaatsen en wegrijden. De politie heeft ruim honderd tips binnengekregen over de explosies in Amsterdam. Veel daarvan gaan over de scooter waarmee de verdachten aankwamen voordat daar een explosie plaatsvond.

Is er een link?

Of de aanslagen met elkaar te maken hebben, wordt onderzocht. Minister van Justitie David van Weel zei eerder dat het "nog te vroeg" is om een verband uit te sluiten. Wel lijken de incidenten volgens hem op elkaar.

Over de aanslag in Rotterdam zei de minister dat die "ruikt naar antisemitisme". Ook wordt onderzocht of de verdachten mogelijk zijn geronseld en of er buitenlandse betrokkenheid is.

De Amsterdamse driehoek spreekt van een "gerichte aanslag op de joodse gemeenschap". Ook na een eerdere explosie bij een synagoge in het Belgische Luik was de beveiliging al aangescherpt.

Angst en woede

Binnen de joodse gemeenschap is de impact groot. Volgens het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) zorgen dit soort aanvallen voor veel angst. "Dat synagogen en joodse scholen doelwit worden van geweld laat een diep gevoel van angst achter", zegt directeur Naomi Mestrum.

De politie onderzoekt meerdere scenario's en houdt rekening met nieuwe incidenten. Daarom is een landelijk team ingezet om de beveiliging van joodse instellingen te coördineren.