Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Van Weel vermoedt dat verdachten aanslag synagoge Rotterdam zijn geronseld

Van Weel vermoedt dat verdachten aanslag synagoge Rotterdam zijn geronseld

Crime

Vandaag, 14:18 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Alles wijst er nu op dat de verdachten van de aanslag op de synagoge in Rotterdam zijn geronseld, zei justitieminister David van Weel (VVD) dinsdagmiddag bij het vragenuur in de Tweede Kamer. "En de mogelijkheid dat Iran betrokken is bij deze aanslag wordt nadrukkelijk ook onderzocht."

De vier opgepakte verdachten zijn twee mannen van 19, een van 18 en een jongen van 17 uit Tilburg. In hun auto werd een jerrycan gevonden.

Zaterdag werd weer een aanslag gepleegd bij een joodse school in Amsterdam. Daarbij vielen eveneens geen gewonden. De minister maakte diezelfde dag bekend dat wordt onderzocht of er een verband is tussen beide aanslagen, hoewel het om twee verschillende dadergroepen zou gaan.

Iran

Van Weel wilde ondanks herhaalde vragen van zijn partijgenoot Ulysse Ellian niet nu al een link leggen tussen Iran en de aanslagen. Volgens Ellian is het duidelijk dat de aanslagen "de vingerafdruk" van het Iraanse regime hebben. Op de vraag of de beveiliging voor de Joodse gemeenschap blijft zolang de dreiging blijft, zei de minister alleen dat hij niets over zulke maatregelen kan zeggen.

Om de komende tijd meer vergelijkbare aanslagen te voorkomen, zei Van Weel dat ook gekeken moet worden naar het probleem van jongeren die worden geronseld om die aanslagen te plegen. Verder zei hij niet of er meer wordt gedaan om meer aanslagen te voorkomen.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.