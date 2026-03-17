Van Weel vermoedt dat verdachten aanslag synagoge Rotterdam zijn geronseld

Alles wijst er nu op dat de verdachten van de aanslag op de synagoge in Rotterdam zijn geronseld, zei justitieminister David van Weel (VVD) dinsdagmiddag bij het vragenuur in de Tweede Kamer. "En de mogelijkheid dat Iran betrokken is bij deze aanslag wordt nadrukkelijk ook onderzocht."

De vier opgepakte verdachten zijn twee mannen van 19, een van 18 en een jongen van 17 uit Tilburg. In hun auto werd een jerrycan gevonden.

Zaterdag werd weer een aanslag gepleegd bij een joodse school in Amsterdam. Daarbij vielen eveneens geen gewonden. De minister maakte diezelfde dag bekend dat wordt onderzocht of er een verband is tussen beide aanslagen, hoewel het om twee verschillende dadergroepen zou gaan.

Iran

Van Weel wilde ondanks herhaalde vragen van zijn partijgenoot Ulysse Ellian niet nu al een link leggen tussen Iran en de aanslagen. Volgens Ellian is het duidelijk dat de aanslagen "de vingerafdruk" van het Iraanse regime hebben. Op de vraag of de beveiliging voor de Joodse gemeenschap blijft zolang de dreiging blijft, zei de minister alleen dat hij niets over zulke maatregelen kan zeggen.

Om de komende tijd meer vergelijkbare aanslagen te voorkomen, zei Van Weel dat ook gekeken moet worden naar het probleem van jongeren die worden geronseld om die aanslagen te plegen. Verder zei hij niet of er meer wordt gedaan om meer aanslagen te voorkomen.