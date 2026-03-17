Politie zoekt fatbike-duo na explosie bij kantoorpand Zuidas

De politie is op zoek naar twee verdachten na de explosie bij een kantoorpand op de Amsterdamse Zuidas in de nacht van zondag op maandag. Volgens een politiewoordvoerder kwamen de twee op een fatbike aan bij het Atrium-gebouw.

Dat vertelde de woordvoerder maandagavond in het programma Opsporing Verzocht. De verdachten waren donker gekleed. Eén van hen droeg een rugzak toen ze bij het kantoorcomplex aankwamen.

Na de aanslagen bij een Rotterdamse synagoge en een Amsterdamse school liet minister Van Weel afgelopen weekend weten dat er mogelijk een link is tussen beide zaken. In de onderstaande video vertelt hij of er extra maatregelen komen voor andere Joodse instellingen in Nederland.

Verdachten gingen na explosie uit elkaar

Kort na de ontploffing vluchtten de twee ieder een andere kant op. De één ging er te voet vandoor, de ander reed weg op de fatbike.

De politie probeert nu te achterhalen wie de twee zijn en wat hun rol precies is geweest bij de explosie op de Zuidas.

Op X circuleren beelden van de explosie. In teksten bij de video's wordt gesuggereerd dat een groep die zichzelf identificeert als Ashab Al-Yamin verantwoordelijk zou zijn. De politie is op de hoogte van deze berichten en laat aan Hart van Nederland weten dat ook deze beelden worden onderzocht.

Mogelijk verband met eerdere aanslagen

Rechercheurs bekijken ook of er een verband is met een andere explosie in Amsterdam-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een aanslag gepleegd bij een Joodse school aan de Zeelandstraat. Vorige week was het ook raak bij een synagoge in Rotterdam.

Ook in die zaak zoekt de politie twee verdachten. Zij zouden volgens de politie op een scooter zijn aangekomen.