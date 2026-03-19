Na aanslagen extra beveiliging bij joodse scholen in Amsterdam

Crime

Vandaag, 18:20 - Update: 2 uur geleden

Joodse basisscholen en middelbare scholen in Amsterdam worden sinds enkele dagen extra beveiligd voordat ze opengaan, als ze open zijn en bij het uitgaan van de school. De gemeente laat dit donderdag weten. Aanleiding is de aanslag bij een joodse school in de hoofdstad vorige week.

Het gaat om "fysiek statisch toezicht" in samenwerking met de politie en de Koninklijke Marechaussee, aldus de gemeente. Ook is er extra toezicht ingesteld bij Joodse instellingen. Verder worden camerabeelden van "alle relevante Joodse locaties" 24 uur per dag bekeken.

Naar de verschillende explosies bij Joodse instellingen wordt nog onderzoek gedaan:

Aanslag synagoge

De maatregelen komen bovenop de veiligheidsmaatregelen die al gelden voor joodse scholen en synagogen. Ze blijven van kracht "zo lang als nodig".

"Een brede vertegenwoordiging van de Joodse gemeenschap van Amsterdam" heeft afgelopen weekend in het stadhuis uitleg gekregen over de extra maatregelen. Maandag heeft burgemeester Femke Halsema met de politie voorlichting gegeven op een school.

De gemeente laat verder weten dat er vorige week na de aanslag bij de synagoge in Rotterdam al maatregelen zijn genomen in Amsterdam. Zo heeft de politie extra toezicht gehouden. "Deze aanvullende maatregelen hebben echter helaas niet kunnen voorkomen dat er alsnog vrijdagnacht een explosief is afgegaan bij de joodse school."

Door ANP

