Nieuwe taskforce en snelrecht: kabinet maakt 4,5 miljoen euro vrij tegen antisemitisme

Het kabinet heeft aangekondigd vanaf volgend jaar 4,5 miljoen euro vrij te maken voor een intensieve aanpak van antisemitisme. Een nieuwe Taskforce Bestrijding Antisemitisme moet snel plannen ontwikkelen om de veiligheid van Joden in Nederland te verbeteren. Dit meldt minister van Justitie David van Weel (VVD), die het plan vrijdag presenteerde na de ministerraad.

Het plan voor de taskforce kreeg extra urgentie na een incident waarbij Israëlische voetbalsupporters slachtoffer werden van geweld. Dit leidde tot politieke ophef en benadrukte de noodzaak om antisemitisme strenger aan te pakken. "Ik wil zorgen dat over een paar jaar Joden zich weer onderdeel voelen van onze samenleving en niet bedreigd worden", aldus Van Weel.

Aanpakken van gevoel van onveiligheid

De taskforce moet op de korte termijn met plannen komen om de veiligheid van Joden in Nederland te verbeteren. Het verschil met de al langer bestaande Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding is dat die zich meer richt op de lange termijn, licht een woordvoerder van de minister toe. Maar de taken zullen ook enigszins overlappen, geeft ze toe.

Het is nog onbekend wie deze taskforce gaat leiden. Maar volgens de minister wordt het een "gezaghebbend voorzitter". Die moet punten "aanpakken" waar de "Joodse gemeenschap zich nu onveilig bij voelt". Dan heeft hij het bijvoorbeeld over "de sit-ins bij stations" en "het gevoel van onveiligheid bij Joodse studenten".

Sneller optreden tegen antisemitisme

Het kabinet onderzoekt of er met snelrecht strenger kan worden opgetreden tegen antisemitische uitingen en overweegt een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. Van Weel bekijkt daarnaast of mensen met een dubbel paspoort hun Nederlanderschap kunnen verliezen bij ernstige antisemitische misdrijven.

Joodse scholen, instellingen en evenementen ontvangen jaarlijks 1,3 miljoen euro extra voor veiligheidsmaatregelen. Deze kosten worden momenteel grotendeels door de gemeenschappen zelf gedragen.

Voorlichting en educatie

Naast deze veiligheidsmaatregelen zet het kabinet in op voorlichting en educatie. Workshops tegen discriminatie, georganiseerd door onder meer de Anne Frank Stichting, krijgen extra financiering. Ook wordt een project tegen antisemitische spreekkoren in het betaald voetbal voortgezet.

Volgens Van Weel zijn deze stappen nodig om de toenemende Jodenhaat in Nederland effectief te bestrijden. Hij benadrukt dat de veiligheid van de Joodse gemeenschap een prioriteit is voor het kabinet.

