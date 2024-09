Vier Almeerse tieners aangehouden om ontvoering man uit Rotterdam

De politie heeft maandagavond vier tieners uit Almere aangehouden op verdenking van ontvoering. Een woordvoerster van de politie bevestigt woensdag een bericht daarover van Omroep Flevoland.

De verdachten, die volgens de regionale omroep 14, 15, 17 en 18 jaar zijn, zouden maandagavond in Rotterdam een 60-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats hebben meegenomen in een auto. Het voertuig, met daarin de man en de verdachten, werd later op de avond in Amsterdam door de politie gezien en tegengehouden.

De vier tieners zitten nog vast, bevestigt de politiewoordvoerster. Over het motief van de ontvoering is nog niets bekend. Het onderzoek naar de zaak is nog in volle gang, aldus de woordvoerster.

ANP