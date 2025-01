'Verdachten explosies Tarwekamp kregen 1500 euro als beloning'

Drie verdachten van de explosies aan het Tarwekamp in Den Haag, waarbij zes mensen om het leven kwamen, zouden 1500 euro krijgen als beloning. Dit bevestigt de advocaat van een van de verdachten, een 33-jarige man uit Oosterhout, na berichtgeving van De Telegraaf en RTL.

Het OM maakte vrijdag bekend dat de verdachten eigenlijk een week eerder al wilden toeslaan. In bovenstaande video zie je meer over hun oorspronkelijke plannen.

De hoofdverdachte, Moshtag B. (33) uit Rotterdam, zou volgens de advocaat van de verdachte uit Oosterhout de drie mannen het geld hebben beloofd om de aanslag uit te voeren. "Mijn cliënt heeft zich echter teruggetrokken, omdat hij het plan gevaarlijk vond, slecht bedacht en te weinig betaald kreeg," zegt advocaat Dirk Stoof tegen De Telegraaf. Of de beloning per persoon zou worden uitbetaald en of het bedrag daadwerkelijk is betaald, blijft onduidelijk.

De advocaat van Moshtag B., Gerard Spong, ontkent dat zijn cliënt de bedenker is van de aanslag. "De rolverdeling ligt wat anders. Mijn cliënt heeft enorm veel spijt," zegt Spong. Volgens hem kende B. de eigenaresse van de bruidsmodezaak die in het getroffen pand was gevestigd; zij zouden een relatie hebben gehad. De aanslag zou tegen haar zijn gericht.

Explosie bijna verijdeld

Het Openbaar Ministerie meldde vrijdagmiddag dat de aanslag oorspronkelijk op 1 december zou plaatsvinden. Twee verdachten uit Roosendaal werden die dag op een parkeerplaats in Oosterhout aangehouden. In hun busje trof de politie zwaar vuurwerk en jerrycans benzine aan. De mannen werden na verhoor vrijgelaten.

Volgens advocaat Stoof was zijn cliënt toen al afgehaakt. "Hij vond het een slecht idee, wilde hooguit een paar bruidsjurken stelen. Op 1 december is hij niet komen opdagen, hij is in een café blijven zitten. Bij de brandstichting aan de Tarwekamp is hij dus ook niet betrokken geweest", aldus Stoof.

Zes doden

De explosie aan de Tarwekamp in de Haagse wijk Mariahoeve op 7 december richtte een enorme ravage aan. Zes mensen kwamen om, meerdere raakten gewond en verschillende woningen stortten volledig in. De verdachten zouden met een sleutel de bruidsjurkenwinkel zijn binnengedrongen, benzine hebben gesproeid en vervolgens cobra’s naar binnen hebben gegooid.

Op 14 maart vindt een eerste voorbereidende zitting plaats in de zaak bij de rechtbank in Den Haag.

Hart van Nederland | ANP