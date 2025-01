Verdachte van dood 4-jarig meisje Rotterdam vrijgelaten

De man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 4-jarig meisje in Rotterdam is vrijgelaten, meldde het Openbaar Ministerie dinsdagmiddag. Hij blijft wel verdachte. Het gaat om een 43-jarige man uit Rotterdam. De man is vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs tegen hem ligt om hem gedurende het onderzoek vast te houden, aldus een woordvoerster van het OM.

Het meisje werd afgelopen zaterdag door de politie gevonden in een woning aan de Blokfluit in de Rotterdamse wijk Zevenkamp. Wat er precies met haar is gebeurd wordt nog onderzocht, aldus het OM. Of ze door een misdrijf om het leven kwam, is dus ook nog niet bekend. "We houden alle scenario's open."

Relationele sfeer

Wat de relatie van de verdachte tot het meisje is, wil de woordvoerster om privacyredenen niet zeggen. Wel zegt ze dat hij "uit de relationele sfeer van het meisje" komt. Op dit moment zijn er volgens haar niet nog meer verdachten in beeld. De politie reageerde dinsdag niet op vragen over de zaak.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP