Vader gelooft niet in zelfmoord Dascha Graafsma (16), advocaat eist nieuw onderzoek

Het advocatenkantoor Knoops is namens de ouders van Dascha Graafsma (16) een civiele procedure gestart tegen de Staat. Dascha kwam in 2015 om het leven na te zijn aangereden door een trein tussen Hollandse Rading en Hilversum. Volgens het Openbaar Ministerie ging het op zelfmoord, schrijft de Telegraaf. Haar ouders eisen dat haar dood opnieuw wordt onderzocht, omdat zij vinden dat er destijds onvoldoende en onzorgvuldig onderzoek is gedaan.

Advocaat Geert-Jan Knoops en de vader van Dascha, René Graafsma, maakten maandagavond in het SBS6-programma Nieuws van de Dag bekend dat er al een verzoekschrift is ingediend bij de Haagse rechtbank om getuigen te horen. Volgens hen hebben deskundigen aangetoond dat zelfmoord zeer onaannemelijk is.

De ouders willen ook het volledige politiedossier in handen krijgen. Het Openbaar Ministerie laat aan de Telegraaf weten dat er destijds uitgebreid onderzoek is verricht naar de dood van Dascha. Knoops zegt tegen de krant dat de politie op een zeker moment zelfs een verdachte op het oog had maar is niet duidelijk wat daar uiteindelijk mee gebeurd is.

De rechtbank moet nu beslissen of het verzoek om getuigenverhoor wordt toegewezen.