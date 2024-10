Steekincident in Schiedams park: slachtoffer naar ziekenhuis

In een park nabij de Burgemeester Stulemeijerlaan in Schiedam heeft gisteravond een steekincident plaatsgevonden. Eén persoon raakte gewond en is aanspreekbaar overgebracht naar het ziekenhuis, dat meldt de politie.

Aanvankelijk werd het incident rond middernacht gemeld vanaf het Vlietlandplein, de locatie van het ziekenhuis, meldt een correspondent. Na verder onderzoek bleek echter dat het steekincident plaatsvond bij de Burgemeester Stulemeijerlaan, ter hoogte van een park.

Op videobeelden is te zien dat de politie ter plaatse onderzoek heeft gedaan. De politie vraagt om tips van iemand die iets gezien of gehoord heeft.