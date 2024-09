Kickbokstrainer Reniël grijpt heldhaftig in bij dodelijke steekpartij in Rotterdam

Reniël Renato David Litecia aarzelde geen moment toen hij donderdagavond getuige was van een gewelddadige steekpartij in Rotterdam. Met een groot keukenmes van zo'n dertig centimeter stond een man bij de Erasmusbrug willekeurig om zich heen te steken. Bij het steekincident kwam één slachtoffer om het leven en raakte een ander zwaar gewond.

Reniël was aan de voet van de Erasmusbrug bezig met een trainingssessie toen hij plotseling paniekerig geschreeuw hoorde. Direct stopte hij de training en stuurde de vrouw die hij aan het coachen was in veiligheid. "Ga de brug op en breng jezelf in veiligheid en bel 112", riep hij haar toe, terwijl hij zelf naar de plek van het geweld rende.

Zonder aarzeling zette Reniël de achtervolging in op de dader, die willekeurig mensen aanviel. De man vluchtte naar Remastered, een nabijgelegen locatie waar op dat moment een feestje aan de gang was. De feestgangers zochten dekking achter tafels en stoelen om zich tegen de aanvaller te beschermen.

Pink uit de kom

Voordat hij de confrontatie aanging, brak Reniël een van zijn squatstokken in tweeën om als geïmproviseerd wapen te gebruiken. Toen hij oog in oog met de dader kwam te staan, deelde hij daarmee een paar rake klappen uit. Ook de feestgangers kwamen in actie en begonnen met het gooien van stoelen naar de man. Gezamenlijk wisten zij de aanvaller in het nauw te drijven.

Uiteindelijk zakte de dader in elkaar, waarna Reniël hem in een greep wist te houden tot de politie arriveerde. Tijdens de worsteling schoot Reniëls pink uit de kom, maar dat lijkt achteraf gezien een klein offer vergeleken met wat de dader verder nog had kunnen aanrichten als Reniël niet had ingegrepen.

'Allahu akbar'

De politie onderzoekt de steekpartij. Over zowel de identiteit van de slachtoffers als die van de verdachte kan de politie nog geen uitspraken doen. Getuigen verklaarden dat de man 'Allahu akbar' riep terwijl hij om zich heen sloeg. Deze Arabische leus betekent: "God is de grootste".

Reniël beseft nog niet helemaal wat er allemaal is gebeurd. "Ik moet het laten bezinken", vertelt hij aan het AD. Of Reniël ooit nog zo'n bloedstollende sportsessie zal geven, valt niet te hopen. Met zijn snelle en moedige reactie heeft hij volgens velen in ieder geval een heldendaad verricht.