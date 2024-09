Dode en zwaargewonde bij steekpartij Erasmusbrug, dader ook gewond

Bij een steekpartij bij de Erasmusbrug is een persoon om het leven gekomen, een tweede slachtoffer is zwaargewond. De vermoedelijke dader is aangehouden, maar ook hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident vond plaats op het Willemsplein, naast de beroemde brug. Er waren veel getuigen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Getuigen worden opgevangen.

De verdachte raakte gewond toen hij na het incident overmeesterd kon worden door omstanders en toegesnelde agenten. De Telegraaf meldt op basis van getuigen dat de man onder de Erasmusbrug wild om zich heen zou hebben gestoken. Een woordvoerder van de politie kan niet zeggen wat er precies is gebeurd en of er sprake is geweest van een conflict als aanleiding voor het incident.

De politie doet ter plaatse onderzoek. Mensen die informatie hebben "die kan helpen bij het onderzoek", worden opgeroepen zich te melden bij de politie. Mensen die getuige waren van het incident worden opgevangen.

ANP /Hart van Nederland