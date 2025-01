Sporttrainer uit Bodegraven eerder veroordeeld voor ontucht minderjarige

De sporttrainer uit Bodegraven die verdachte is in een kindermisbruikzaak is in 2019 al eens veroordeeld voor ontucht met een minderjarig meisje. Dat blijkt uit rechtbankstukken. Hij kreeg destijds een taakstraf omdat hij aan een meisje van toen 10 jaar heeft gezeten toen hij haar oppas was.

Het nu 37-jarige kerklid was destijds zelf ook minderjarig toen het gebeurde. In juni van 2004 was hij oppas van een 10-jarig meisje in Dordrecht. Hij was toen 17 jaar. Hij heeft tijdens een van de oppasavonden met zijn hand over haar onderbroek gewreven toen zij deed alsof ze sliep, valt te lezen uit de rechtbankstukken.

Meerdere slachtoffers

Dertien jaar later, in 2017, doet het meisje aangifte en twee jaar later moet hij voor de rechter verschijnen. De man zou in 2004 ook een ander minderjarig meisje hebben betast, maar voor die zaak was onvoldoende bewijs, staat geschreven in de rechtbankstukken.

In de psychologische rapportage in de rechtbankstukken valt ook te lezen dat de man "duidelijk meer dan een normale belangstelling heeft voor seksualiteit bij jeugdigen en de kans op recidive voor soortgelijke feiten als verhoogd wordt ingeschat". Destijds waren er ook duidelijke aanwijzingen in de richting van een pedofiele stoornis, maar of hier ook al sprake van was, is niet duidelijk. Daarom is die diagnose niet gegeven.

Lees ook: Zo praat je met je kind over mogelijk seksueel misbruik

Reclassering Nederland laat weten in een rapport dat er in 2019 verdenkingen zijn van het bezit van kinderporno in 2013 tot 2017. Naar aanleiding van deze verdenkingen is de man destijds ontslagen van zijn baan bij Defensie.

De verdachte heeft volgens de rechter destijds misbruik gemaakt van het in hem gestelde vertrouwen van het meisje. Omdat de man destijds zelf ook minderjarig was, is hij volgens het jeugdstrafrecht berecht. Hij heeft van de rechter een werkstraf gekregen van dertig uur.