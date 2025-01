Zo praat je met je kind over mogelijk seksueel misbruik

Het nieuws dat een 37-jarige sporttrainer uit Bodegraven verdacht wordt van seksueel misbruik en het delen van kinderporno, onderstreept hoe belangrijk het is om met kinderen te praten over hun grenzen en veiligheid. De man begeleidde jarenlang kinderkampen en was actief in verschillende kerken en sportverenigingen, waardoor hij mogelijk in contact kwam met minderjarigen die slachtoffer zijn geworden. De politie is nog op zoek naar slachtoffers en getuigen.

Volgens Elsbeth Reitzema, expert bij Rutgers, is het belangrijk dat ouders met hun kinderen praten over relaties, seksualiteit en grenzen. Volgens haar moeten kinderen weten dat hun lichaam van hen is, dat niemand hen zonder toestemming mag aanraken, en dat ze altijd een vertrouwenspersoon mogen inschakelen als er iets gebeurt wat niet goed voelt.

Rustig blijven en luisteren

Mocht een kind iets vervelends vertellen, is het belangrijk om als ouder goed te luisteren. “Verwacht geen uitgebreide verhalen, misschien zijn het alleen een paar zinnen. Laat het kind bepalen wat het vertelt en in welk tempo. Stel open vragen: wat wil je vertellen? Of: vertel eens?", adviseert Reitzema.

"Stel nooit beschuldigende of suggestieve vragen. Zeg geen lelijke dingen over de dader. Laat merken dat je het gelooft. En benadruk dat het goed is dat je kind het aan jou vertelt." Het tonen van begrip en geloof in het verhaal van een kind helpt om een veilige omgeving te creëren.

Emotionele reactie

Ook is het volgens haar belangrijk om kalm te blijven. "Probeer niet emotioneel (geschrokken, boos of verontwaardigd) te reageren. Een kind zal heel goed op jouw reactie letten. Hoe kijk je, hoe klinkt je stem? Het is logisch dat er op zo’n moment van alles door je heen gaat. Ook al voel je je niet kalm, doe dan in ieder geval alsof en straal zoveel mogelijk rust uit."

Heeft jouw kind iets meegemaakt of vermoed je misbruik? Neem contact op met de politie of zoek professionele hulp.