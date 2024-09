Zo voorkom je seksueel misbruik via internet: 'Bijna onmogelijk'

Seksueel misbruik via sociale media is heel lastig te voorkomen, zegt Nikki Lee Janssen van Helpwanted, een hulplijn bij online grensoverschrijdend gedrag. "Iedereen kan zich voordoen als iemand anders en het is bijna onmogelijk om dat door te hebben." Volgens Janssen is het delen van naaktbeelden tegenwoordig heel normaal voor jongeren. "Sexting hoort bij een gezonde seksuele ontwikkeling."

Vrijdag werd bekend dat een 26-jarige man uit Enkhuizen ervan wordt verdacht dat hij honderden minderjarige jongens via sociale media zou hebben verleid om seksuele handelingen te plegen voor de camera. De man deed zich lange tijd voor als knap, jong meisje en chatte met de jongens.

Persofficier Frank Weijnen legt uit waar de man uit Enkhuizen van verdacht wordt:

2:22 Enkhuizer (26) aangehouden om maken kinderporno honderden jongens

On- en offline

Daders zetten vaak allerlei tactieken in om het vertrouwen te wekken van hun slachtoffers, zegt Janssen. Als ouders is het volgens haar belangrijk aangehaakt te blijven bij de onlinewereld van je kind. "Wat doe je, welke games speel je, met wie heb je contact?" Volgens Janssen is het voor ouders heel normaal om te vragen hoe het was op school of bij het sporten, maar nog niet over hoe de dag online was. "Voor jongeren is on- en offline niet gescheiden."

Erop wijzen dat je beter geen naaktbeelden of seksueel getinte berichten kunt delen, sexting genoemd, werkt volgens Janssen averechts. "Daarmee leg je juist de schuld bij de jongeren", zegt ze. "Het hoort er nu eenmaal bij. Onze levens zijn online, dus ook seksualiteit. Ik vergelijk het weleens met fysieke seks, daar zitten ook risico's aan. Je kunt een soa krijgen of zwanger raken. Maar we zeggen daarvan ook niet dat je maar beter geen seks kunt hebben."

Hulp en aangifte

De politie kijkt momenteel in hoeverre slachtoffers moeten worden geïnformeerd, omdat de meesten waarschijnlijk niet weten dat er iets strafbaars is gebeurd en het dan juist belastend voor ze kan zijn. Janssen noemt dit "een bijzondere afweging". "Het kan ook zijn dat die jongens zich zorgen maken over dat ze beelden hebben gedeeld. Sommigen piekeren daar nog jaren over. Je kunt op voorhand niet weten hoe het echt met ze gaat." Ze denkt dat het beter is om het wel te weten, "zodat iedereen zelf kan bepalen wat-ie ermee wil". "Het kan fijn zijn te weten dat er hulp is of dat ze aangifte kunnen doen."

Janssen benadrukt dat de berichtgeving over de zedenzaak ook hulpvragen kan aanwakkeren bij anderen die zich hieraan schuldig maken. Zij kunnen terecht bij Stop it Now, een hulplijn voor iedereen die zich zorgen maakt over zijn of haar seksuele gevoelens en/of gedrag richting minderjarigen.

ANP