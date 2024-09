Enkhuizer (26) aangehouden om maken kinderporno honderden jongens

Een 26-jarige man uit Enkhuizen is aangehouden die honderden minderjarige jongens via sociale media verleidde om seksuele handelingen te plegen voor de camera. Daarvan maakte hij schermopnamen die hij bewaarde op zijn computer. De man deed zich lange tijd voor als knap, jong meisje en chatte met de jongens, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

De man werd deze week aangehouden voor het bezit en maken van kinderporno. Op zijn computer en telefoon is volgens het OM een grote hoeveelheid beeldmateriaal aangetroffen van minderjarige jongens. De man wordt ook verdacht van seksueel misbruik van een minderjarige jongen. De politie heeft ook beeldmateriaal gevonden van dat misbruik. Vrijdag wordt de Enkhuizer voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Bij een speciale, landelijke actie vorig jaar heeft de politie 95 mensen gewaarschuwd om onmiddellijk te stoppen met het downloaden, bezitten en verspreiden van kinderporno:

1:44 Politie treedt hard op tegen kinderporno: confrontaties en doorzoekingen

De politie kwam de man op het spoor na twee meldingen van slachtoffers. Agenten van de Rotterdamse politie, die de zaak leidde vanwege een capaciteitstekort door een andere grote zedenzaak in Noord-Holland, troffen "een grote hoeveelheid mapjes met jongensnamen aan, met daarin de schermopnamen van (soms vergaande) seksuele handelingen". Tijdens dit onderzoek stuitte de politie ook op de beelden van het misbruik van de minderjarige jongen door de verdachte.

Enkele honderden slachtoffers

Het OM spreekt van enkele honderden slachtoffers, verspreid over het hele land. Een deel is onherkenbaar in beeld. De jongens zijn ongeveer tussen de 10 en 16 jaar, zegt zedenrechercheur Dennis Sneeuw bij de NOS. Er zijn geen aanwijzingen dat de verdachte het beeldmateriaal heeft verspreid, aldus het OM.

De man gebruikte de nicknames Britt, Milou, Kate, Tess, en Suus en gebruikte daarnaast het account only_following_ppl. "De accounts die in de zaak gebruikt zijn, zijn op dit moment niet meer actief", meldt het OM.

Materiaal sinds 2016

Het gevonden beeldmateriaal is vanaf 2016 gemaakt. Het gaat alleen om minderjarige jongens. De politie heeft de afgelopen dagen contact opgenomen met een deel van de slachtoffers. "Niet alle slachtoffers zijn door de politie herkend en mogelijk is het aantal slachtoffers ook nog groter dan de politie nu weet", aldus het OM. Wie online contact heeft gehad met iemand die een van de nicknames gebruikte en melding daarvan wil doen, wordt opgeroepen contact op te nemen met de politie. Ook wijst het OM mogelijke slachtoffers die vermoeden contact te hebben gehad met de verdachte op Slachtofferhulp Nederland voor steun en advies.

ANP