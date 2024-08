Politievrijwilliger aangehouden op verdenking van bezit kinderporno

Een 36-jarige politievrijwilliger uit de eenheid Midden-Nederland is woensdag aangehouden op verdenking van het bezit van kinderporno. Ook verdenkt de politie hem van het onderhouden van seksueel getint contact met minderjarigen.

De aanhouding volgt op een onderzoek dat startte na een melding op 13 mei over mogelijk ongepast contact tussen de man en een minderjarige jongen. De politie bevestigt dat de verdachte direct is geschorst.

Over de aard van de werkzaamheden die de vrijwilliger binnen de politie uitvoerde, zijn geen details vrijgegeven. Het onderzoek naar de man is nog in volle gang.

Hart van Nederland/ANP