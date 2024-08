Jongen veroordeeld voor verkrachting en zwanger maken van 13-jarig zusje

De rechtbank in Breda heeft maandag uitspraak gedaan in een bizarre zaak. Een 17-jarige jongen uit Breda is veroordeeld voor het verkrachten en zwanger maken van zijn jongere zus. De jongen bleef volhouden toen niet te weten dat het zijn zus was. De rechter noemde het verhaal ongeloofwaardig en legde de verdachte een werkstraf van 60 uur op.

Het verhaal begint tijdens de jeugd van de jongen en het meisje. Op jonge leeftijd werden ze uit huis geplaatst en komen ze in hetzelfde pleeggezin. Nadat de jongen is teruggekeerd naar hun moeder, blijft het meisje nog bij het pleeggezin. Het meisje gaat later ook weer bij hun moeder wonen. Via internet hadden de twee al een relatie opgebouwd, zonder dat ze wisten dat ze broer en zus zijn.

Zwanger na verkrachting

Nadat het meisje weer bij het gezin kwam wonen, zijn meerdere keren seksuele handelingen door de jongen verricht. Uit berichten van het meisje naar een vriendin bleek dat de jongen steeds verder ging en dat ze bang was. De jongen heeft zich hierna schuldig gemaakt aan verkrachting van het meisje, destijds 13 jaar, waardoor ze zwanger raakte.

De vriendin van het meisje heeft eerder melding gedaan bij de politie en de William Schrikker Stichting werd ingeschakeld. In een gesprek met de stichting heeft het meisje de handelingen ontkend. Pas toen het meisje beviel van haar dochtertje, vertelde ze dat ze door de verkrachting zwanger was geworden.

Proeftijd van twee jaar

Volgens de rechtbank heeft de jongen een sociaal-ethische norm overschreven. Naast de 60 uur werkstraf, heeft de jongen een proeftijd van twee jaar opgelegd gekregen. Wanneer hij zich niet aan bepaalde voorwaarden houdt, wacht hem nog 90 dagen jeugddetentie.