Man opgepakt vanwege tenminste zeven verkrachtingen en afpersingen jonge vrouwen

De politie heeft vorige maand een 20-jarige man uit Amsterdam opgepakt omdat hij verdachte is in zeven afzonderlijke onderzoeken naar de aanranding, verkrachting en/of afpersing van meisjes en jonge vrouwen. Vermoedelijk zijn er meer slachtoffers, aldus de politie dinsdag.

De man zou tussen juli 2021 en april 2024 de slachtoffers op een soortgelijke wijze benaderd hebben en vervolgens (seksueel) misbruikt. In alle zeven zaken benaderde een onbekende man de slachtoffers in de openbare ruimte. Hij stelde voor om af te spreken, waarmee zij instemden. Op de door de verdachte gekozen locatie dwong hij hen seksuele handelingen te verrichten of te ondergaan. Ook moesten sommigen onder druk geld geven of overmaken.

De recherche vermoedt dat de verdachte zich op kwetsbare meisjes en jonge vrouwen richtte en houdt rekening met meer slachtoffers. Mogelijk hebben deze zich nog niet bij de politie gemeld.

Langer vast

De politie arresteerde de verdachte op maandag 22 juli. Hij werd op donderdag 25 juli voorgeleid aan de rechter-commissaris. Op maandag 5 augustus werd besloten dat hij nog dertig dagen vast blijft zitten.

ANP