Buurtbewoners redden vrouw van verkrachting in Groningen: 'Ze was volledig in paniek en shock'

Een vrouw in Groningen is vrijdagochtend belaagd door een man, meldt de politie aan Hart van Nederland. Het slachtoffer zou van haar fiets getrokken zijn en meegenomen naar een andere plek. Heldhaftige buurtbewoners hebben haar kunnen redden van haar belager.

Rond 4.30 uur ontving de politie een melding van de belaging van de vrouw in de omgeving van de Hereweg. Het slachtoffer heeft tijdens de aanval buurtbewoners kunnen alarmeren door hard te schreeuwen.

Ooggetuigen laten aan Dagblad van het Noorden weten dat de dader aanstalten maakte om de vrouw te verkrachten en dat ze net op tijd waren om hem te stoppen. "De buren gingen achter hem aan, Herman en ik ontfermden ons over het meisje. Ze was volledig in paniek en shock," zegt ooggetuige Janna tegen de regionale krant. De dader wist te ontkomen.

Keel dichtgeknepen

Toen het slachtoffer eenmaal veilig bij de buurtbewoners binnen was, vertelde ze dat de man haar keel had dichtgeknepen om haar te laten stoppen met schreeuwen.

De politie is een zoekactie gestart. De verdachte is een man van ongeveer 20 jaar oud, hij heeft een donkere huidskleur, kort haar en donkere ogen. Hij droeg donkere kleding en een donkere bril.