Man (21) aangehouden voor verkrachtingen in studentencomplex Diemen

De politie heeft in juli een 21-jarige man uit Diemen aangehouden op verdenking van het verkrachten van twee vrouwen in mei vorig jaar en maart van dit jaar in een studentencomplex aan de Rode Kruislaan in Diemen, dat meldt het openbaar ministerie (OM) op haar website.

Daarnaast wordt hij beschuldigd van het bedreigen van een andere vrouw in mei in hetzelfde complex. Hij zou haar bij de arm hebben gegrepen en gedreigd haar neer te schieten. De vrouw kon ontsnappen door luid te schreeuwen en op de deur van haar buren te bonken.

Mogelijk andere incidenten

Na uitgebreid onderzoek door de zedenpolitie werd de man op 17 juli gearresteerd. Twee dagen later, op 19 juli, werd hij voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot hem in voorlopige hechtenis te nemen. Op maandag 29 juli verschijnt hij voor de raadkamer van de Amsterdamse rechtbank, die zal beslissen over de verlenging van zijn hechtenis.

De zedenpolitie onderzoekt of de man ook bij andere incidenten betrokken is geweest.