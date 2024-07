Man sluipt huis binnen en vergrijpt zich aan 69-jarige bewoonster

Een man heeft vorige maand een 69-jarige vrouw aangevallen in haar woning in Bilthoven. De politie spreekt van 'een ernstig zedendelict' en heeft een compositietekening van de verdachte verspreid.

Op zondagochtend 12 mei wist de verdachte voor het eerst bij de woning binnen te dringen. De vrouw geeft aan dat de man haar huis moet verlaten, maar hij gaat de discussie aan. Uiteindelijk besluit hij toch te vertrekken. Hij vergeet daarbij wel zijn zonnebril.

In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 mei sluipt de verdachte weer het huis binnen. Er ontstaat een worsteling, en de man laat weten dat hij seks wil. Ondanks hevig verzet pleegt hij een ernstig zedenfeit.

Signalement

De recherche is een onderzoek gestart. Het slachtoffer heeft een goede beschrijving van de verdachte kunnen geven, en er is een duidelijke compositietekening gemaakt.

De verdachte wordt omschreven als een man van ongeveer 1,70 meter lang met een smal gezicht en een lichte huidskleur. Hij had blond geknipt haar met bovenop krullen en een pokdalig gezicht. Zijn gebit staat naar voren, met één boventand iets naar binnen.

Op het moment van de aanval droeg de man een grijze hoodie en een dun zwart Adidas-jack. Hij had een strakke blauwe broek aan, geen spijkerbroek. Daarnaast had hij zwarte sneakers.

Deze man wordt verdacht van een ernstig zedendelict in Bilthoven. Beeld: politie.

Tips?

Mensen met informatie over de verdachte kunnen gratis contact opnemen via de politie via telefoonnummer 0800-6070. Anoniem kan ook, met een belletje naar 0800-7000.