Hoorn enorm geschrokken van heftige verkrachtingszaak: 'Afschuwelijk'

Buurtbewoners zijn enorm geschrokken van de heftige verkrachtingszaak in een Hoorns park, vertellen ze aan Hart van Nederland. Daar werd afgelopen weekend een vrouw op klaarlichte dag de bosjes ingesleurd en verkracht. Tot nu toe is er nog maar één tip binnen over de dader.

"Je bent als vrouw zijnde niet meer veilig op straat", zegt een geschokte voorbijgangster die in het park tussen de Schout in Hoorn en de Dorpsstraat in Zwaag loopt. "Dat het hier gebeurt, op klaarlichte dag", zegt een man die het nog steeds niet kan geloven. Weer een andere vrouw zegt het voorval "afschuwelijk" te vinden.

De eerste vrouw vervolgt haar relaas: "Het is toch te gek voor woorden dat zo'n persoon zomaar een meisje aanvalt. Het maakt heel haar leven kapot." Met kracht besluit ze: "Dat soort mensen horen niet op straat."

Perplex

Dat er zo weinig mensen iets gezien lijken te hebben, snappen sommige voorbijgangers niet. Een buurtbewoonster zegt dat er enorm veel mensen hun hond uitlaten op de plek waar de verkrachting plaatsvond. "Ik kom er ook twee, drie keer per dag. En dan begrijp ik er helemaal niks van dat het gebeurt." Ook de eerder aangesproken man staat ervan te kijken: "Zelfs mensen in hun achtertuin hebben niks gehoord. Ik sta perplex."

De politie is nog druk bezig met het onderzoek en zoekt getuigen. Van de dader ontbreekt nog altijd ieder spoor. Er is een signalement beschikbaar. Het gaat om een man met een donkere huidskleur, tussen de 25 en 30 jaar oud, een normaal postuur met korte haren en zo'n 1 meter 70 lang. Wie tips heeft mag contact opnemen met de politie.