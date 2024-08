Vrouw op klaarlichte dag verkracht in parkje in Hoorn, dader spoorloos

De politie zoekt getuigen in een zaak waarbij een Poolse vrouw slachtoffer is geworden van een verkrachting. Het incident zou zaterdagmiddag rond 17.00 uur hebben plaatsgevonden in het park tussen de Schout in Hoorn en de Dorpsstraat in Zwaag. De zedenpolitie heeft de zaak in onderzoek.

Volgens de politie werd de vrouw in het park aangesproken door een voor haar onbekende man. Deze trok haar de bosjes in en belaagde haar, waarna de verdachte en het slachtoffer samen de bosjes uitkwamen. Vervolgens vertrok de man op een fiets in zuidelijke richting naar de Nachtwachter.

Verdachte onvindbaar

De vrouw kon dankzij hulp van voorbijgangers de politie alarmeren. Agenten hebben gezocht naar de man en sporenonderzoek in het park verricht, maar helaas is de verdachte niet gevonden.

Het zou gaan om een man met een donkere huidkleur met kort haar. De verdachte zou ongeveer 1.70 meter lang en tussen de 25 en 30 jaar oud zijn. Hij droeg, ten tijde van het incident, een bruin/groen houthakkersshirt en een lichte broek.

Wie meer weet over het incident, of camerabeelden in bezit heeft van de mogelijke verdachte, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.