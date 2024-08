Isabella (17) vermist na wandeling in Alphen aan den Rijn

De politie en familie maken zich grote zorgen om het welzijn van de 17-jarige Isabella Snijders uit Alphen aan den Rijn. Het minderjarige meisje is sinds vrijdag 2 augustus vermist.

Isabella is voor het laatst gezien in de omgeving van de Cornelis Geellaan in Alphen aan den Rijn. Daar was ze aan het wandelen.

De politie vraagt iedereen om uit te kijken naar Isabella en verzoekt mensen die informatie hebben over haar verblijfplaats dringend contact op te nemen. Dat kan via 0800-6070.