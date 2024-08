Daijleena (12) uit Hooghalen vermist, politie maakt zich zorgen

De politie maakt zich zorgen om de vermiste Daijleena Snijder. Het 12-jarige meisje is sinds zaterdag vermist. Ze is om 18:30 uur voor het laatst gezien aan de Hoofdstraat in Hooghalen.

Daijleena is lopend vertrokken. Het meisje heeft lichtbruin, los haar met rode stukken tot op de schouders. Ze draagt een zwart Nike-vest dat te groot is, met een spijkerbroek. Het meisje is ongeveer 1.60 meter.

De politie maakt zorgen om de gesteldheid van Daijleena. De politie vraagt iedereen die meer weet contact op te nemen via 0800-6070.