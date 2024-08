Tot nu toe één tip over verkrachting vrouw in parkje Hoorn

De politie heeft tot nu toe een tip binnengekregen over de verkrachtingszaak in Hoorn van zaterdagmiddag. Een Poolse vrouw van 31 werd toen in een park, door een voor haar onbekende man, de bosjes ingetrokken en belaagd. Hij is nog niet gevonden.

Een woordvoerster van de politie wil niet zeggen hoe nuttig de tip was. De tip wordt nu onderzocht. "Alle tips zijn welkom en bruikbaar", zegt ze.

'Volle aandacht'

Agenten hebben inmiddels ook buurtonderzoek en passantenonderzoek gedaan om meer duidelijkheid te krijgen. Volgens de woordvoerster heeft de zaak "de volle aandacht" van agenten. "Bij zo'n zaak zijn allerlei teams betrokken: het zedenteam, wijkagenten, de recherche. We zijn druk aan het onderzoeken wat er is gebeurd."