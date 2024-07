3 jaar cel en tbs voor oppas uit Schagen voor kindermisbruik, ouders teleurgesteld

Julian F. (25) uit de gemeente Schagen is veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar en tbs met dwangverpleging voor kindermisbruik in een oppasgezin in de gemeente Hollands Kroon.

De rechtbank in Haarlem acht F. daarnaast schuldig aan het maken van kinderporno. Ook had hij seks met een hond en een varken. De varkenshouder zou het misbruik gefilmd hebben. Het onderzoek van het OM naar de varkenshouder loopt nog.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De ouders van het kindje vinden de celstraffen voor beide mannen te laag. "De schade die ons en onze kinderen is aangedaan, is niet terug te draaien", reageerden ze vrijdag op de uitspraak.

'Pedofiele fantasieën tot leven gebracht'

"Wij hebben onze kinderen toevertrouwd aan een oppas die zijn pedofiele fantasieën tot leven heeft gebracht", stelt de familie in een schriftelijke reactie. "Hij werd hierin gestimuleerd door een man die eerder veroordeeld is geweest voor kindermisbruik en het verspreiden van kinderporno terwijl hij nota bene in een tbs-behandeling zat."

F. bood zich aan als oppas via Marktplaats en had in totaal elf oppasgezinnen in het hele land. Hij heeft bekend dat hij tijdens het oppassen het geslachtsdeel van een peuter van 2 jaar oud heeft aangeraakt en daar beelden van heeft gemaakt. F. deelde de beelden met de 38-jarige Marco H. uit Alkmaar, met wie hij seksuele fantasieën uitwisselde.

"We hadden liever een veel langere celstraf gezien in combinatie met tbs met dwangverpleging. Zodat we zeker hadden geweten dat ze pas weer vrij komen als onze kinderen volwassen zijn", verklaren de ouders.

OM tevreden

Het Openbaar Ministerie is tevreden met de uitspraak. "Het OM vindt dat de uitspraak van de rechtbank recht doet aan het leed dat deze twee mannen hebben veroorzaakt. Gezien de stoornissen van de verdachten is het van groot belang dat ze worden behandeld in een gesloten setting", reageert het OM op het vonnis.

ANP