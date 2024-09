Politie had verdachte zedenzaak Enkhuizen al sinds 2022 in het vizier

De 26-jarige man die wordt verdacht van het plegen van een zedenmisdrijf in Enkhuizen blijkt al sinds het najaar van 2022 in beeld te zijn bij de politie. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie laat weten dat uit de eerste twee meldingen niet duidelijk werd dat het om zo'n grootschalige zaak zou gaan.

De verdachte zou volgens het OM honderden minderjarige jongens via sociale media hebben verleid om seksuele handelingen te plegen voor de camera. Daarvan maakte hij schermopnamen die hij bewaarde op zijn computer. Het onderzoek naar de 26-jarige Enkhuizer werd pas begin dit jaar door de Rotterdamse politie opgepakt. Dit vanwege een capaciteitstekort door een andere grote zedenzaak in Noord-Holland.

"Toen het onderzoek eenmaal was gestart, werden grote hoeveelheden materiaal gevonden en beelden van misbruik", aldus een woordvoerster. De man is dinsdag aangehouden en wordt vrijdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Op dit moment heeft een jongen aangifte gedaan, maar het OM verwacht dat er nog meer zullen volgen.

'Tiental slachtoffers'

Volgens de woordvoerster heeft de politie tot nu toe ongeveer twee derde van de slachtoffers geïdentificeerd en is er contact met "een tiental" slachtoffers. De politie heeft de beelden onderverdeeld in categorieën van heftigheid en aan de hand daarvan contact gelegd met slachtoffers van de "meest heftige" beelden. Van deze jongens hoopt het OM ook te horen hoe het contact met de verdachte is verlopen en op welke manier hij ze zou hebben aangezet tot de seksuele handelingen.

De man deed zich lange tijd voor als knap, jong meisje en chatte met de jongens. De slachtoffers zijn minderjarige jongens van ongeveer tussen de 10 en 16 jaar oud vanuit het hele land. Volgens het OM komen er ook enkelen uit het buitenland. Er zijn volgens het OM geen aanwijzingen dat de verdachte het beeldmateriaal heeft verspreid of zijn slachtoffers heeft afgeperst.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP