Politie onderzoekt 'ernstige zedenzaak met veel jonge kinderen'

Politie en justitie onderzoeken een omvangrijke zedenzaak rond een 45-jarige man uit Barendrecht, meldt De Telegraaf. De man is dinsdag opgepakt, nadat er aangifte tegen hem is gedaan. Hij meldde zich toen zelf. Hij blijft voorlopig vastzitten.

Het Openbaar Ministerie (OM) Rotterdam wilde zondagavond alleen zeggen dat er meerdere, minderjarige slachtoffers van ontucht zijn. "Het onderzoek is nog in volle gang. We kunnen daarom geen verdere mededelingen doen", aldus een woordvoerder van het OM Rotterdam.

Helaas zijn er vaker heftige misbruikzaken, zoals die van atletiektrainer Jerry M.:

2:12 'Misbruik door atletiektrainer Jerry M. had voorkomen kunnen worden'

De politie heeft inmiddels de woning van de man doorzocht. Goed ingevoerde bronnen van De Telegraaf melden dat de kinderen van wisselende leeftijden zijn misbruikt bij hem thuis en op andere locaties, de verdachte zou hen kennen van verenigingen en via kennissen. De verdachte werkt mee met de politie. Het zou gaan om erg jonge kinderen en volgens de bronnen gaat het om een zeer ernstige en omvangrijke zedenzaak.

ANP