'Hartverwarmend', Coenradie over reacties op dapper seksueel misbruik-verhaal

Staatssecretaris Ingrid Coenradie van Justitie en Veiligheid maakte donderdagmiddag diepe indruk in de Tweede Kamer. Tijdens een belangrijk justitiedebat vertelde ze dat ze als tiener slachtoffer was van seksueel misbruik. "Deze openbaring geeft slachtoffers zoveel erkenning en kracht," zegt ervaringsdeskundige Mandy Sleijpen.

Kamerleden vielen stil toen PVV-staatssecretaris Coenradie het woord nam tijdens het debat over de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze beschreef de aanranding van een 13-jarig meisje en de nasleep ervan. Vijf jaar later, toen het meisje inmiddels 18 was, gebeurde er weer zoiets. "De eenzaamheid, de machteloosheid en de schaamte hebben mij lang achtervolgd. Dit is niet zomaar een verhaal: dit is mijn verhaal. Dit meisje was ikzelf," biechtte Coenradie op.

Hoewel ze aangifte deed, kwam het nooit tot een strafzaak vanwege gebrek aan bewijs. Voor Coenradie werd de traumatische ervaring, en het feit dat de dader ongestraft bleef, een belangrijke drijfveer om de politiek in te gaan.

De PVV'er kon rekenen op volle steun vanuit de Kamer. Van links, rechts tot ook de onafhankelijke Kamervoorzitter werden haar woorden geprezen. “Coenradie toonde met haar persoonlijke woorden haar grote motivatie voor haar taak”, constateerde de voorzitter op. Ook slachtoffers van seksueel misbruik benadrukken de impact van haar verhaal.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Het ligt niet aan mij

Ervaringsdeskundige Mandy Sleijpen, die als kind jarenlang werd misbruikt door haar opa, was geraakt door Coenradies openheid. "Toen ik hoorde dat Coenradie haar persoonlijke verhaal heeft gedeeld, dacht ik: wat ontzettend krachtig! Dit kan slachtoffers zó sterken. Een politicus of bijvoorbeeld een BN’er is iemand waar je vaak tegenop kijkt. Als zelfs zo iemand seksueel misbruik kan meemaken, besef je als slachtoffer: het ligt niet aan mij, het kan iedereen overkomen."

Mandy’s opa werd veroordeeld, en tegenwoordig geeft zij voorlichting op basis- en middelbare scholen. "De erkenning bij kinderen en jongeren ontstaat vaak pas als ik mijn eigen verhaal vertel. Het is zo belangrijk dat er over dit onderwerp gesproken wordt," benadrukt ze.

Knikkende knieën

Coenradie is overweldigd door de reacties die zij uit binnen- en buitenland heeft ontvangen. "Ik heb ongekend veel reacties gehad. Echt hartverwarmend," vertelt ze bij de inloop van de ministerraad vrijdag. De staatssecretaris hoopt dat haar openheid ertoe leidt dat meer mensen hun verhaal durven te delen.

Ze geeft toe dat ze het spannend vond om in het hart van de democratie te vertellen over haar verleden. "Ik stond met knikkende knieën achter de spreekstoel," bekent ze. Toch was haar verhaal delen een weloverwogen beslissing. "Als ik het niet doe, wat verwacht ik dan eigenlijk van de samenleving?"