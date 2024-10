OM eist celstraf voor misbruiken en uitbuiting meisje (16) bij 'gangbangs'

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bij de rechtbank in Den Haag dertig maanden cel geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk, tegen de 68-jarige Paul P. uit Delft, voor de seksuele uitbuiting van een minderjarig meisje. De man organiseerde in zijn flatwoning zogeheten gangbangs, waarbij meerdere mannen tegen betaling seks hadden met het meisje. "Zij is als een gebruiksvoorwerp gebruikt", aldus de officier van justitie.

Het slachtoffer werd tot deelname aan de gangbangs bewogen door haar toenmalige vriend. Hij is in december vorig jaar veroordeeld tot dertig maanden cel voor zijn rol in het geheel. Het slachtoffer heeft verklaard dat zij heeft meegedaan omdat zij geen nee kon zeggen tegen haar vriend.

De bijeenkomsten in de woning van P., waarvan dit specifieke slachtoffer het middelpunt was, vonden twee keer plaats, nadat de man hiervoor via advertenties klanten voor had geworven. Zij betaalden 150 euro per persoon. Het slachtoffer ontving een paar tientjes. Per keer deden vijf mannen mee. De eis tegen P. geldt ook het bezit van drie seksfoto's waarop het meisje staat. Dit is kinderporno, aldus justitie, en dus strafbaar.

Verdachte afwezig door gezondheidsredenen

P. was - volgens zijn advocaat om gezondheidsredenen - niet op de zitting aanwezig. In het vooronderzoek heeft hij toegegeven dat hij de gangbangs heeft georganiseerd, maar hij betwist dat hij wist dat het slachtoffer pas 16 jaar oud was.

Volgens het OM moet P. "hebben gezien dat zij nog geen 18 was en kwetsbaar". Het meisje is door getuigen omschreven als "die kleine, die stille". P. liep destijds - in 2017 - in een proeftijd na een veroordeling voor ontucht met een minderjarige.

De rechtbank doet uitspraak op 13 november.