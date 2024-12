Helmondse basisschool over grote misbruikzaak: 'We zijn ongelooflijk geschrokken'

Basisschool Mondomijn in Helmond is "geschokt" en heeft "met ongeloof kennisgenomen" van het nieuws dat een voormalige werknemer verdacht wordt van het misbruiken van twintig kinderen jonger dan twaalf jaar. De 25-jarige man heeft de verdenkingen grotendeels bekend. "Dit is verschrikkelijk", zegt de bestuursvoorzitter.

Ingeborg Schrama, bestuursvoorzitter van QliQ Primair Onderwijs, laat in een gesprek met Hart van Nederland weten dat het nieuws hen diep heeft geraakt. "We zijn ongelooflijk geschrokken. We zijn boos, verdrietig en hebben heel veel vragen," vertelt Schrama. "Het is een ingrijpende zaak die er hard inhakt."

In september werd melding gedaan van grensoverschrijdend gedrag door de man. "We hebben dat direct doorgegeven aan de politie, die snel een onderzoek is gestart. Vijf dagen later is hij opgepakt." Schrama legt uit dat de verdachte als leerkrachtondersteuner werkte, waarbij hij meerdere leerjaren ondersteunde in clusters. "Wij zijn net zo verbaasd als iedereen."

"We weten niet welke kinderen het precies betreft" bestuursvoorzitter Ingeborg Schrama

Twintig slachtoffertjes

De politie heeft inmiddels twintig slachtoffers geïdentificeerd, onder wie negentien meisjes en één jongetje. Schrama benadrukt dat de school geen inzicht heeft in de namen van de slachtoffers. "We weten niet welke kinderen het precies betreft. We proberen alle ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden en te ondersteunen waar dat nodig is."

Betrokken ouders zijn geïnformeerd en krijgen hulp aangeboden via de politie en het OM. Beelden van het misbruik zijn aangetroffen op de telefoon van de verdachte. Het OM heeft geen aanwijzingen dat deze beelden zijn verspreid, maar het onderzoek is nog niet afgerond.

School blijft open

Ondertussen blijft de school open. "Collega's zijn ongelooflijk dapper en zorgen dat de dagen er voor de kinderen zo normaal mogelijk uitzien", spreekt Schrama haar waardering uit. In de verklaring op de website vraagt de school ook om de privacy van de slachtoffers en hun ouders "te respecteren en hen zoveel mogelijk rust te gunnen". Op advies organiseert de school nog geen ouderbijeenkomst, omdat "er nog zoveel vragen zijn bij iedereen", aldus Schrama, "en het onderzoek nog loopt".

De zaak kwam dinsdag naar buiten, toen het OM en de politie de verdenkingen bekendmaakten. Het misbruik zou tussen 2018 en 2024 hebben plaatsgevonden op school en bij enkele oppasadressen. De verdachte wordt beschuldigd van seksueel misbruik, het maken van beelden daarvan en het bezit van kinderporno. Op 4 december staat een voorbereidende zitting gepland.

Dit is wat het OM nu weet over de omvangrijke zedenzaak:

0:56 OM: Slachtoffers van verdachte in Helmondse zedenzaak zijn allemaal onder de 12 jaar

ANP