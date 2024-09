Basisschoolmedewerker Helmond opgepakt in zedenzaak

Een 25-jarige man uit Helmond die daar op een basisschool werkte is door de politie aangehouden vanwege een zedenzaak. De precieze omvang van de zaak is nog niet bekend, zegt het Openbaar Ministerie (OM). Wel kunnen ze melden dat meerdere ouders meldingen hebben gedaan over de man.

Tot enige tijd geleden werkte de man als leerkrachtondersteuner op een basisschool in de Brabantse plaats. Het onderzoek begon vrijdag nadat er bij de politie een melding binnen was gekomen dat de man een minderjarig meisje seksueel misbruikt zou hebben. Voor dat onderzoek zijn er ook 'gegevensdragers' in beslag genomen. Doorgaans gaat het dan om bijvoorbeeld telefoons en laptops.

Nauw contact met ouders

De basisschool "verleent alle medewerking", aldus het OM. Bij de regio-omroep Omroep Brabant valt te lezen dat de man een medewerker van van basisschool Mondomijn zou zijn geweest. Ook schrijven ze dat hij met kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar werkte.

Volgens het OM staat de politie in nauw contact met meerdere ouders van leerlingen die meldingen hebben gedaan. Vrijdag zal de verdachte worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Hart van Nederland/ANP