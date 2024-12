Dit weten we nu over de schokkende misbruikzaak rondom Helmondse school

Een 25-jarige man uit Helmond wordt verdacht van seksueel misbruik van zeker twintig kinderen. De verdachte, die werkzaam was als leerkrachtondersteuner op een basisschool, werd in september gearresteerd na een melding van grensoverschrijdend gedrag. Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt dat de twintig slachtoffertjes allemaal onder de twaalf jaar zijn, sommigen waren zelfs jonger dan vier jaar. Dit is wat we over de misbruikzaak weten.

In september ontvangt de politie een melding van mogelijk grensoverschrijdend gedrag door de man. Vijf dagen na de melding werd hij opgepakt. Onderzoek naar de telefoon van de verdachte brengt schokkende beelden aan het licht. Op de beelden is te zien hoe hij het misbruik heeft vastgelegd. De verdachte wordt daarom ook beschuldigd van het maken en bezitten van kinderporno. Het OM benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn dat de beelden zijn verspreid.

Slachtoffers

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vastgesteld dat er zeker twintig slachtoffers zijn, allemaal kinderen onder de 12 jaar. De slachtoffers zijn leerlingen van de school en kinderen van oppasadressen waar de verdachte oppaste. Het gaat om negentien meisjes en één jongetje. Er zijn geen aanwijzingen dat er meer slachtoffers zijn, maar dit wordt niet uitgesloten zolang het onderzoek loopt.

Jarenlang kon de verdachte zijn gang gaan. Volgens het Openbaar Ministerie vonden de gepleegde feiten plaats tussen 2018 en 2024. Alle betrokken ouders zijn inmiddels geïnformeerd en hebben professionele hulp aangeboden gekregen. "Dit is ontzettend impactvol. Ze krijgen alle hulp aangeboden," zegt Hansje Boelens, persofficier van justitie, tegen Hart van Nederland.

Basisschool geschokt

De basisschool waar de verdachte werkte, reageert geschokt. "Dit is verschrikkelijk. We zijn boos, verdrietig en hebben veel vragen," zegt Ingeborg Schrama, bestuursvoorzitter van Stichting Qliq Primair, waaronder de school valt. Volgens Schrama werd de verdachte direct op non-actief gesteld na de melding. "We leven intens mee met de getroffen kinderen en hun ouders en bieden hen zoveel mogelijk ondersteuning."

De verdachte heeft grotendeels een bekennende verklaring afgelegd. De zaak komt op 4 december voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting.