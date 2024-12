Verdachte Helmond bekent misbruik kinderen, OM meldt 20 slachtoffers

De 25-jarige man uit Helmond die werkte op een basisschool en in september is aangehouden in een zedenzaak, zou twintig kinderen hebben misbruikt. Daar gaat het Openbaar Ministerie (OM) vanuit. De man heeft het misbruik "grotendeels" bekent.

De slachtoffers zijn allemaal kinderen onder de 12 jaar en het misbruik vond plaats tussen 2018 en 2024, volgens het OM. De man was leerkrachtondersteuner op een basisschool in Helmond. Hij werd in september al op non-actief gesteld door de school na meldingen van grensoverschrijdend gedrag met kinderen van 7 tot 12 jaar.

Beelden van misbruik

Hij zou de kinderen op school en op oppasadressen misbruikt hebben. Beelden van het misbruik zijn aangetroffen op de telefoon van de man. Hij wordt daarom ook verdacht van het in bezit hebben van kinderporno. Het OM heeft geen aanwijzingen gevonden dat de man de beelden verspreid heeft.

Alle ouders van de slachtoffers zijn door de politie op de hoogte gebracht. Zij hebben allen professionele hulp aangeboden gekregen. De verdachte zit nog steeds vast. Op 4 december is de eerste, voorbereidende, zitting in deze zaak.