24-jarige medewerker basisschool op non-actief om grensoverschrijdend gedrag

Een 24-jarige medewerker van basisschool Mondomijn in Helmond is op non-actief gezet na drie meldingen van grensoverschrijdend gedrag met kinderen van 7 tot 12 jaar. Dat meldt het Eindhovens Dagblad zondag. Het is onduidelijk wat de man precies met of richting de kinderen gedaan zou hebben.

De school heeft zaterdag middels een brief de ouders met kinderen in de groepen die de man begeleidde op de hoogte gebracht. De school is na de meldingen met de medewerker in gesprek gegaan en heeft hem vervolgens "naar huis gestuurd", schrijft directeur Karl Smits in de brief.

Eerder ingrijpen

Ingeborg Schrama, bestuursvoorzitter van QLIQ Primair Onderwijs waar Mondomijn onder valt, wil niet ingaan op de ernst van de beschuldigingen. "Zorgvuldig onderzoek is belangrijk. Vrijdag hebben we drie meldingen ontvangen en zijn we meteen in actie gekomen." Op de vraag of de beschuldigingen uit de lucht kwamen vallen, laat Schrama weten: "Als ik vermoedens had gehad, had ik eerder ingegrepen."

