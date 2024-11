Schedel gevonden in Rotterdam, politie start onderzoek

In een parkje in de Rotterdamse wijk Alexander is dinsdagmiddag een schedel gevonden. De politie bevestigt tegenover Hart van Nederland dat het om menselijke schedel gaat, maar kan nog niet zeggen of het een 'echte' schedel of neppe is. Zo zou het ook kunnen dat het bijvoorbeeld een Halloween-attribuut is.

De lugubere vondst is gedaan door een medewerker van de plantsoendienst. De persoon in kwestie was bezig met groenwerkzaamheden waarbij hij stuitte op een schedel. De Rotterdamse politie laat aan Hart van Nederland weten dat het nog te vroeg is om te stellen dat de schedel echt is. “Dat moet blijken uit onderzoek dat uitgevoerd wordt door het NFI. De verwachting is dat het NFI-onderzoek weken tot maanden gaat duren.