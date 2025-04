Zeer grote brand in Radio Kootwijk, vlammen slaan metershoog uit het dak

Een grote brand heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een huis in het Gelderse Radio Kootwijk compleet in de as gelegd. De woning zelf was niet meer te redden, een schuur die ernaast stond wel.

De brand brak in het begin van de nacht uit aan de Gerritsflesweg. Op dat moment lagen de bewoners, die volgens de Gelderlander al tientallen jaren in het huis woonde, op bed. Ze wisten op tijd de woning te verlaten. De emoties liepen bij het echtpaar hoog op, aldus de krant.

Metershoge vlammen

Volgens een correspondent ter plaatse stond de woning al volledig in brand toen de brandweer arriveerde. Metershoge vlammen sloegen uit het dak. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand.

Radio Kootwijk is een buurtschap in de gemeente Apeldoorn. Het huis ligt vlakbij een groot natuurgebied, maar de brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur, ondanks de droogte, oversloeg.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand is inmiddels geblust. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.