Rotterdamse Benjamin ontslagen uit ziekenhuis na stoeptegelaanval

Opnieuw goed nieuws voor de 37-jarige Benjamin, de man die zwaargewond raakte na een bizarre aanval met een stoeptegel in Rotterdam. Hij is uit het ziekenhuis ontslagen en is langzaam aan het herstellen. Dat vertelt zijn zus Amy aan regio-omroep Rijnmond.

Het 37-jarige slachtoffer raakte zwaargewond toen een man op 5 november een stoeptegel op zijn hoofd gooide. Benjamin, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, lag op dat moment te slapen bij het Maritiem Museum in de Maasstad. Van de mishandeling waren videobeelden gemaakt die de politie deelde in het programma Opsporing Verzocht en op sociale media.

De familie van Benjamin begon een inzamelingsactie, in de hoop voldoende geld in te zamelen zodat Benjamin nooit meer buiten zou hoeven slapen. Zus Amy vertelt erover in de video bovenaan deze pagina.

24 uur zorg

Na de gruwelijke mishandeling moest Benjamin opgenomen worden in het ziekenhuis en een operatie aan zijn gezicht ondergaan. Hij lag meer dan een week in coma. Ruim een week geleden wist zijn zus al te vertellen dat de thuisloze man aan de beterende hand was.

Amy vertelt nu tegen de regio-omroep dat haar halfbroer in het ziekenhuis alweer grapjes aan het maken was. En hoewel hij nu dan ontslagen is, duurt het waarschijnlijk nog lang voordat hij er weer helemaal bovenop is. "Hij is nu aan het herstellen van de operatie aan zijn gezicht. Benjamin krijgt momenteel 24 uur zorg."

De 32-jarige Levis E. uit Kameroen werd op 12 november aangehouden in Frankrijk op verdenking van betrokkenheid bij de heftige mishandeling. Ook zou hij bij een dodelijk voorval in Lyon en bij drie pogingen tot moord in Évry, Straatsburg en Dijon betrokken zijn.