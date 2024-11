Verdachte die steen gooide op hoofd dakloze Benjamin mogelijk aangehouden

De Franse politie heeft dinsdag een man (32) met de Kameroense nationaliteit aangehouden die mogelijk een steen heeft gegooid naar een dakloze die lag te slapen in Rotterdam. Dat melden diverse Franse media, waaronder Le Figaro.

De man werd in de Zuid-Franse stad Toulon aangehouden onder verdenking van moorden in een viertal steden in Frankrijk. Hij wordt er onder andere van verdacht een man in Lyon met een grote steen te hebben gedood.

In Rotterdam kreeg op 5 november slapende dakloze Benjamin (37) een steen naar zijn hoofd gegooid en raakte daardoor zwaargewond. Zijn zus Amy Boekhoudt vertelde eerder tegen Hart van Nederland dat ze in shock was toen ze op camerabeelden zag wat er was gebeurd (zie bovenstaande video).

Dit is wat we nu weten over de stoeptegelaanvallen in Nederland en Frankrijk Dit is wat we nu weten over de stoeptegelaanvallen in Nederland en Frankrijk

Dader Lyon

De Rotterdamse politie onderzoekt of de man die in Toulon is aangehouden de verdachte is die zij zoekt voor het gooien van een steen op een slapende dakloze in Rotterdam. Een politiewoordvoerder zegt woensdagochtend dat de Rotterdamse politie weet dat er in de Franse stad een man is aangehouden. "Er wordt gekeken of dat ook onze man is." De woordvoerder verwacht dat hier in de loop van de ochtend meer duidelijk over wordt.

De Kameroener werd aangehouden op het station van Toulon nadat hij in de trein een vrouw had lastiggevallen.

ANP