Rotterdamse Benjamin, die aangevallen werd met stoeptegel, aan betere hand

Het gaat langzaamaan iets beter met Benjamin, de man die in coma raakte nadat hij bruut werd aangevallen met een steen. Dat vertelt zijn halfzus aan het AD. Sinds de Rotterdammer vorige week uit zijn coma is ontwaakt, maakt hij elke dag een stap in de goede richting.

Nederland was geschokt na het zien van de beelden hoe een slapende man ernstig werd mishandeld in Rotterdam. Het slachtoffer bleek Feyenoord-fan Benjamin te zijn. Hij lag in het centrum van de stad te slapen toen hij werd opgemerkt door een man. Die pakte vervolgens een stoeptegel en gooide deze met veel kracht tegen Benjamins hoofd. Het incident vond plaats in de nacht van maandag 4 op dinsdag 5 november.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Dagenlang ontbrak ieder spoor van de verdachte. In Frankrijk liep hij tegen de lamp. Vorige week hield de Franse politie de 32-jarige Levis E. aan. Ook in dat land zou hij iemand met een steen hebben aangevallen. Het slachtoffer overleefde dat niet.

Niet dakloos

Benjamin herinnert zich volgens zijn halfzusje niets van het geweld. Wel wil zij benadrukken dat hij niet dakloos was. "Ik snap dat dat in alle media terecht is gekomen, aangezien hij buiten sliep. Maar hij had gewoon onderdak bij een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking", aldus de halfzus tegen de krant. Een paar dagen vóór het geweld was Benjamin niet teruggekeerd van verlof. Waarom dat was, weet de halfzus niet. Al is dat een vraag voor later. Zijn herstel staat nu voorop.