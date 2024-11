Tegelgooier (32) blijft langer vastzitten in Frankrijk na meerdere mishandelingen

De 32-jarige man die wordt verdacht van gewelddadige aanvallen met stenen, blijft voorlopig in hechtenis in Frankrijk. Een onderzoeksrechter heeft dit vrijdag besloten, meldt het Franse Openbaar Ministerie zaterdag. De man wordt ook verdacht in een zaak in Rotterdam, waarbij de 37-jarige Benjamin zwaargewond raakte nadat een steen op zijn hoofd werd gegooid terwijl hij op straat lag te slapen.

De familie en vrienden van de dakloze Benjamin maken zich zorgen om de 37-jarige man. Goede vriendin Dana Stofbergen heeft er geen woorden voor, zo is te zien in bovenstaande video.

De verdachte, een man van Kameroense afkomst, werd eerder deze week aangehouden in het Zuid-Franse Toulon. Hij zou betrokken zijn bij de dodelijke aanval op een dakloze Moldaviër in Lyon, waarbij eveneens een zware steen werd gebruikt. Daarnaast wordt hij in verband gebracht met meerdere moordpogingen in steden als Rotterdam, Évry, Straatsburg en Dijon. In al deze zaken lijkt dezelfde werkwijze te zijn toegepast.

Begin deze maand raakte een slapende man bij het Maritiem Museum in Rotterdam in coma nadat hij met een stoeptegel op het hoofd werd geraakt. Camerabeelden legden de dader vast, wat een belangrijk aanknopingspunt vormt in het onderzoek.

DNA-onderzoek heeft inmiddels een link gelegd tussen de verdachte en een vergelijkbare zaak in Évry, nabij Parijs. In oktober werd daar een dakloze man van in de vijftig met ernstig hoofdletsel aangetroffen op een plein bij het station. Justitie onderzoekt of de verdachte ook bij deze zaak betrokken is.

Samenwerking tussen Nederlandse en Franse politie

De reeks aanvallen zorgt voor veel onrust in de betrokken steden. Autoriteiten werken samen om de verdachte aan alle zaken te koppelen. De modus operandi – het gooien van zware stenen op weerloze slachtoffers – lijkt in alle gevallen hetzelfde te zijn. Dit heeft geleid tot internationale samenwerking tussen de Nederlandse en Franse justitie.

Het onderzoek is nog in volle gang. Of er meer zaken aan de verdachte kunnen worden gekoppeld, moet verder onderzoek uitwijzen.

ANP