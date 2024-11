Halfzus geeft update over toestand slachtoffer van stoeptegel-aanval in Rotterdam

Een onbekende man gooide begin deze maand in Rotterdam een stoeptegel op het hoofd van een slapende 37-jarige man, waardoor deze zwaargewond raakte en in coma in het ziekenhuis belandde. Woensdagavond vertelde zijn halfzus Amy in de talkshow Bar Laat dat Benjamin uit zijn coma is ontwaakt. Op Instagram geeft ze nu een nieuwe update.

De familie en vrienden van de dakloze Benjamin maken zich zorgen om de 37-jarige man. Goede vriendin Dana Stofbergen heeft er geen woorden voor, zo is te zien in bovenstaande video.

Amy wil een aantal misverstanden uit de wereld helpen. In een video op sociale media laat ze weten dat Benjamin niet dakloos is. Hij heeft een verstandelijke beperking en woont in een woongroep, waar hij enkele dagen voor de aanval verlof van kreeg. Het is voor zijn familie onduidelijk waarom hij op straat sliep, maar dit deed hij vaker omdat hij anderen niet tot last wilde zijn.

Met Benjamin gaat het, ondanks de situatie, inmiddels beter, aldus Amy. Hij heeft alle botten in zijn gezicht gebroken, waardoor het herstel lang zal duren. Amy en Benjamin hebben geregeld contact, en ze geeft aan het fijn te vinden om haar broer weer te kunnen spreken.

Verdachte aangehouden

De politie houdt er rekening mee dat de man die de stoeptegel gooide ook betrokken was bij de dood van een man in Lyon. In de Franse stad werd maandag een dakloze met een grote steen om het leven gebracht. Dinsdag werd in de Franse stad Toulon een 32-jarige man aangehouden die mogelijk betrokken is bij beide zaken. De autoriteiten van Nederland en Frankrijk overleggen over het verdere verloop van de zaak.