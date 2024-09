Politie zoekt getuigen na gewapende overval en steekincident jongen (14) in Deventer

De politie is op zoek naar mensen die zaterdagavond rond 20.15 uur op de Nico Bolkesteinlaan in Deventer waren. Daar is een 14-jarige jongen uit Apeldoorn vermoedelijk het slachtoffer geworden van een gewelddadige beroving. Een rechercheteam zoekt getuigen die mogelijk iets gezien hebben rondom dit tijdstip in de omgeving.

De jongen werd zwaargewond aangetroffen. Hij lag op de weg, "in de buurt van zijn fatbike", aldus de politie. Het jonge slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. "Het was een heftige steekwond", laat de politie weten aan een correspondent ter plaatse. Een traumahelikopter, die vaak wordt ingezet bij ernstige verwondingen, werd vanaf Vliegbasis Volkel ingezet om medische hulp te bieden en landde bij het ziekenhuis.

Volgens het AD denkt de politie dat de jongen door meerdere personen is belaagd. Zij zouden persoonlijke bezittingen hebben meegenomen van het slachtoffer, meldt de krant. De politie was zondag niet bereikbaar voor commentaar.

Oproep

De politie begon direct een onderzoek in de buurt waar de jongen werd gevonden. Het onderzoek ging zondag verder. De politie roept getuigen op zich te melden. Ook ontvangt de hulpdienst graag camerabeelden van mensen die in de buurt wonen van de Nico Bolkesteinlaan.

ANP/Hart van Nederland