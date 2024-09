Jongen (14) neergestoken tijdens gewapende overval in Deventer, daders voortvluchtig

Bij een gewapende overval in Deventer is een minderjarige jongen (14) uit Apeldoorn ernstig gewond geraakt nadat hij werd neergestoken. De politie meldt dat het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis is gebracht, waar hij wordt behandeld voor zware steekwonden. Het incident gebeurde zaterdagavond aan de Nico Bolkesteinlaan en werd vermoedelijk door meerdere personen gepleegd.

Het slachtoffer moest tijdens de beroving meerdere persoonlijke spullen afstaan. Meer details over wat er precies is gestolen wil de politie nog niet geven.

Met spoed naar het ziekenhuis gebracht

Het jonge slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. "Het was een heftige steekwond", laat de politie weten aan een correspondent ter plaatse. Een traumahelikopter werd vanaf Vliegbasis Volkel ingezet om medische hulp te bieden en landde bij het ziekenhuis.

De politie is dringend op zoek naar getuigen en vragen mensen die mogelijk camerabeelden van dashcams of beveiligingscamera's hebben om deze via hun website te delen.