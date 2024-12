Opnieuw zoon van Ridouan Taghi opgepakt in Dubai

In Dubai is opnieuw een zoon van Ridouan Taghi gearresteerd. Het gaat om Adil Taghi, die vorige maand al werd opgepakt. Hij wordt sindsdien vastgehouden op een onbekende locatie in de Verenigde Arabische Emiraten, zo bevestigen bronnen binnen justitie en de advocatuur donderdagochtend, meldt De Telegraaf.

De aanhouding werd in eerste instantie gemeld in een column van de krant. Volgens een woordvoerder van het Landelijk Parket is Adil Taghi niet op verzoek van Nederland gearresteerd. Vermoedelijk gaat het om een verzoek van een ander land of een eigen onderzoek van de Emiraten. Advocaten melden dat Taghi wordt verdacht van witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Nauwe banden met de onderwereld

Adil Taghi wordt ook genoemd in Nederlandse en Belgische onderzoeken naar geweld in het criminele milieu. Dit zou verband houden met de diefstal van een partij van 1400 kilogram cocaïne, een zaak waarin meerdere verdachten al in beeld zijn. Door een uitleveringsverdrag tussen Nederland en Dubai bestaat de mogelijkheid dat Nederland of België om uitlevering van de verdachte vraagt.

Eerder werd Taghi’s jongste zoon Faissal al opgepakt in Dubai. Zijn arrestatie gebeurde destijds wel op verzoek van Nederland. Faissal werd na een jaar voorarrest overgebracht naar Nederland en zit sinds zijn uitlevering vast in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Meerdere gewelddadige incidenten

De familie Taghi blijft een spil in internationale onderzoeken naar georganiseerde misdaad. Hoofdverdachte Ridouan Taghi werd in 2019 in Dubai gearresteerd en is in Nederland veroordeeld tot levenslang. Adil Taghi kwam in beeld na meerdere gewelddadige incidenten in de onderwereld.