Na maanden zonder verdediging heeft Ridouan Taghi weer advocaten

Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi heeft weer advocaten, meldt het gerechtshof Amsterdam, waar het hoger beroep in het liquidatieproces plaatsvindt. Advocaten Vito Shukrula en Carlo Crince le Roy hebben bevestigd dat zij de verdediging op zich nemen, maar willen verder geen commentaar geven. Ze wachten daarmee tot de volgende zitting in december.

Sinds medio juli zat Taghi zonder juridische bijstand, nadat zijn vorige advocaat, Michael Ruperti, de verdediging neerlegde. Ruperti vond dat zijn werk onmogelijk werd gemaakt. Hij had vorig jaar samen met twee collega’s de verdediging van Taghi op zich genomen, maar de andere twee advocaten waren eerder dit jaar al opgestapt zonder een toelichting op hun vertrek.

Taghi werd het begin dit jaar door de rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor betrokkenheid bij meerdere moorden. De start van die rechtszaak zie je in de video bovenaan dit artikel.

Inez Weski

Deze drie advocaten namen de verdediging over na de arrestatie van Inez Weski in april vorig jaar. Weski werd opgepakt op verdenking van deelname aan een criminele organisatie betrokken bij internationale drugshandel, witwassen en het schenden van geheimen. Ze zou vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught informatie van Taghi naar zijn contacten buiten hebben doorgespeeld, waardoor zij haar rol als verdediger moest neerleggen.

Het hof uitte in september nog zorgen over het feit dat Taghi zonder advocaten zat.

